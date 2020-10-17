Türkiye patentte devler liginde

Artışta makine ve kimya alanında yapılan buluşların önemli payı bulunduğunu anlatan Varank, “Çok şükür dünyada 13’üncü sıradayız. Hindistan, İsrail, Avustralya ve Finlandiya gibi ülkeleri geride bırakmış durumdayız” dedi.



Avrupa birincisiyiz



Türkiye’nin 18 yılda sınai mülkiyet alanında önemli başarılara imza attığını da hatırlatan Varank, “Marka başvurularında 2011’den beri Avrupa’da birinci sıradayız. Salgın sürecine rağmen bu yılın 8 ayında patent, marka ve tasarım başvuruları geçen senenin üzerinde” şeklinde konuştu.



Bakan Varank, 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması’nın ödül töreninde gençlere “İcat çıkarmaktan vazgeçmeyin. Buluşun bir adım ötesine geçip girişimler başlatmaya odaklanın” çağrısı yaptı.