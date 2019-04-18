Türkiye Paramotor Slalom Yarışması Bursa'da yapılacak





BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından ilki düzenlenen Türkiye Paramotor Slalom Yarışması, 26-28 Nisan'da yapılacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilecek yarışmayla, hava sporları için alternatif bir destinasyon olan Bursa'nın doğal ve teknik altyapısıyla bu alanda da önemli bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Bazı illerden 25 sporcunun birincilik için yarışacağı etkinlikte, vatandaşlar da görsel bir şölene tanıklık edecek. 26 Nisan'da seyirciye kapalı antrenman uçuşlarıyla başlayacak etkinlik, cumartesi ve pazar günlerinde ise hem yarışlar hem de gösteri uçuşlarıyla halka açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha fazla turist çekebilmek için tanıtımın şart olduğunu belirtti.

Ev sahipliği yapacakları 1. Türkiye Paramotor Slalom Yarışması gibi farklı etkinliklerle Bursa'nın adını yurt içi ve yurt dışında daha fazla duyurmayı amaçladıklarını kaydeden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm odaklandığımız en önemli konulardan biri çünkü inanç turizminden tarihe, spordan kış ve kültür turizmine kadar her türlü nimeti barındıran bir şehirde yaşıyoruz. Bu değerleri daha iyi tanıtıp daha fazla turisti Bursa'ya çekmeye çalışıyoruz. Bunun için artık uluslararası fuarlarda ayrıcalıklı stantlarla yer alıyoruz. Bunun için birbirinden farklı etkinlikleri Bursa'ya taşıyoruz. 1. Türkiye Paramotor Slalom Yarışması da bu etkinliklerden biri. Hava sporlarına ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı Yunuseli Havaalanı'na davet ediyorum."