"Türkiye paralı askerleriyle dünyayı istikrarsızlaştıracak"

Münübe Yılmaz

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın hadsız sözcüsü Papaioannou, Türkiye'yi gücünü ve paralı askerleri kullanarak dünya ülkelerini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia etti. Akdeniz'e hakimiyet çabaları sonuç vermeyen Yunanistan'ın bakanlık sözcüsü Papaioannou yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başka ülkelerin topraklarını yasadışı olarak işgal ederek, paralı askerleri bu topraklarda tutarak dünya ülkelerini istikrarsızlığa sürüklediğini ileri sürdü. İftiracı Papaioannou Türkiye'nin uluslararası hukuku sürekli ihlal ettiğini gizlemek için gerçeği çarpıttığını da kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Akdeniz'de askeri gücünü göstermesini eleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye'nin bölgedeki politikalarına devam etmesi durumunda AB yaptırımlarına maruz kalacağını belirtmişti.