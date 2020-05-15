Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan, sporcularına büyük destek

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sporcularıyla yakından ilgileniyor.

TOSSFED, salgın sürecinde evlerinde hareketsiz kalmasını istemediği sporcuları için yeni bir uygulama başlattı. Uzun süredir evlerinde hareketsiz kalan sporcular, milli takım antrenörleri eşliğinde spor yapmaya başladılar.

Türkiye'nin her ilinde özel sporcular, antrenörler eşliğinde evlerinden alınarak sporları yaptırılıp tekrar evlerine bırakılıyorlar.

TOSSFED Başkanı Birol Aydın, sporcuların faaliyetlerini mart ayından bu yana salgın nedeniyle yapamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak bir uygulama başlatarak, 'Onlar spor yapmaya gelemiyorsa biz gideriz.' dedik. Federasyonumuza bağlı antrenör ve kurul üyelerimiz vasıtası ile özel sporcularımızı evlerinden alıp ,spor yaptırıp tekrar evlerine bırakıyoruz . Bu gönüllü uygulamada özel sporcularımıza emek veren tüm antrenör arkadaşlarıma, organizasyon kurulu üyesi arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum."





- "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik"





Birol Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

Erdoğan'ın kendilerine büyük bir destek verdiğini vurgulayan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Nerede bir özel çocuk varsa bulup spor yaptıracağız'. diye bir söz verdik. Şartlar ne olursa olsun özel sporcularımızın yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız'a tüm özel sporcularımız adına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Birol Aydın, tüm özel sporcuların "Engelliler Haftası"nı da kutladı.





- Milli takım antrenörü Mürsel Kurt: "Her gün bir sporcumuzu statta antrenmana alıyoruz"





Federasyonun uygulaması kapsamında Malatya'da özel sporculara, salgın dönemindeki kurallara uyarak antrenmanları milli takım antrenörü Mürsel Kurt yaptırıyor.

Kurt, down sendromlu çocuklarla ilgilendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çocuklarımızla maskemizi takarak, sosyal mesafemizi koruyarak ve gerekli kurallara uyarak antrenmanı gerçekleştiriyoruz. Her gün bir sporcumuzu statta antrenmana alıyoruz. Bugün beraber olduğumuz Umut'la atletizm çalışması yaptık. Buradan başta başkanımız Birol Aydın olmak üzere federasyonumuza da teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Antrenörler olarak bu çalışma için hepsine gönülden teşekkür ediyoruz."







