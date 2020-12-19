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Aktüel Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bir süredir Kovid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Eğitim camiamızın başı sağ olsun"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:49:21 -
Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK ) Başkanı Nurullah Dal, yaşamını yitirdi.

İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Dal, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir Kovid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



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