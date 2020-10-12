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Otomotiv Türkiye otomobil pazarında SUV ağırlığı artıyor
Otomotiv

Türkiye otomobil pazarında SUV ağırlığı artıyor

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk 9 aylık bölümünde SUV pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 120,7 büyürken, SUV’un satışlardan aldığı pay da yüzde 28,9’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:08:00 -
Türkiye otomobil pazarında SUV ağırlığı artıyor

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipinin, modele göre farklılık göstermekle birlikte yakıt tüketimi de yüksek seviyelerde olabiliyor. Özellikle yüksek otomobil severlerin gözdesi olan SUV’lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

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