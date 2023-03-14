  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı... Herkes şaşkınlıkla izliyor!

Komünistler, "Ülen Sorosdaroğlu Kemal nam Hafız!"a oy verecekler!

TOGG'un fiyatı belli oldu

Yüzlerce kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Coşkun 2013 yılında mevzuata karşı çıkmış

'Un kurdu' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

6’lı masa fıkraya döndü! Temel beyin imzaladığı metinden haberi yok

Türkiye'nin en zengin aileleri belli oldu! İşte ilk 20...

Altın uçtu, dolar sınırda ama on binlerce insan parasını oraya yatırmaya başladı! Herkes şaşkınlıkla izliyor

Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar! İkinci el piyasasında yeni bahane

Altın fiyatları uçuşa geçti! Her tahmini tutan Haluk Özdil duyurdu: Pisliğe battılar, Haziran ayına dikkat
Aktüel Türkiye onay verdi... Yunanistan'a iade edilecek!
Aktüel

Türkiye onay verdi... Yunanistan'a iade edilecek!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunan hükümlü Dimitrios Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 16:49:00 -
Türkiye onay verdi... Yunanistan'a iade edilecek!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunanistan'da 1 Mart'ta 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan Tekirdağ Cezaevi'nde hükümlü bulunan babası Dimitrios Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakledilmesini onayladı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi. Yunanistan makamları da Nalmpantis'in bu talebini kabul etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı.

Nalmpantis'in Yunanistan'daki cezaevine naklinin bugün yapılması bekleniyor.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aktüel Türkiye onay verdi... Yunanistan'a iade edilecek! Aktüel Türkiye onay verdi... Yunanistan'a iade edilecek! Türkiye yunanistan ilişkilerine Bekir Bozdağ desteği

Türkiye onay verince, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunan hükümlü Dimitrios Nalmpantis'in ülkesine naklini onaylayınca hükümlünün geri kalan cezası Yunanistan'da çektirilecekmiş. Darısı fetöcüleri iade etmesi için yunanistan'a
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23