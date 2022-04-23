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Siyaset Türkiye omurgalı muhalefete hasret! Kılıçdaroğlu, evi gibi küçüçük çocuğun zihnini de kararttı
Siyaset

Türkiye omurgalı muhalefete hasret! Kılıçdaroğlu, evi gibi küçüçük çocuğun zihnini de kararttı

23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçüçük bir kız çocuğuna, ciddi ciddi siyasi açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 17:25:00 -
Türkiye omurgalı muhalefete hasret! Kılıçdaroğlu, evi gibi küçüçük çocuğun zihnini de kararttı

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkez binasında çocukları ağırladı.

Kılıçdaroğlu 5 yaşından küçük olduğu düşünülen bir kız çocuğunu siyasete alet etti.

Kız çocuğu, Kılıçdaroğlu'na elektriğinin neden kesildiğini sordu.

Soruya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yalanlamasına karşın hala yalanla cevap veren Kılıçdaroğlu, ne küçücük bir zihni siyasetle karartmaktan ne de yalanla zehirlemekten utanmadı.

Kılıçdaroğlu, çocuğa şöyle cevap verdi:

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon abonenin elektriği kesildi. Bir evde elektrikler kesilirse çocuklar derslerine çalışamazlar, akşam televizyon izleyemezler, eve misafir gelmez, siz rahat etmezsiniz, buzdolabınız çalışmaz... Dolasıyla 4 milyon abonenin sözcüsü olmak, onların yaşadığı dramı geniş kitlelere aktarmak için benim de elektriğim kesildi. Parasını ödemedim, bir hafta sonra parasını ödeyeceğim. Elektriksiz, ışıksız, karanlıkta kalan çocukların dertlerini dillendirmek için aslında.

'4 milyon hanenin elektriği kesik' demişti! Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap
'4 milyon hanenin elektriği kesik' demişti! Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap

Siyaset

'4 milyon hanenin elektriği kesik' demişti! Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun yalanına cevap

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