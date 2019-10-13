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“Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!

İngiltere'de İşçi Partisi üyesi parlamenter David Lammy, “Türkiye öldürdü” denilen bir çocuk ve annesinin videosunu paylaştı. Videoda öldüğü söylenen çocuk daha fazla dayanamayıp gözlerini açtı ve kırpmaya başladı! Ardından yine kafasını indirip numaraya devam etti. Türkiye’ye yönelik kara propaganda yürütenler, bir kez daha rezil oldu.

13 Ekim 2019 Pazar 09:34

İngiltere'de İşçi Partisi üyesi parlamenter David Lammy, yalan olduğu ortaya çıkan bir videoyu paylaşarak YPG/PKK'lı teröristlerin Türkiye karşıtı kara propagandasına alet oldu.

Lammy, sosyal medya hesabından, PKK'lıların "Türkiye öldürdü" dediği bir çocuğun videosunu paylaşarak "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt müttefiklerine saldırmak için verdiği serbest geçiş kararının insani boyutu. Yürek parçalayıcı." diye yazdı.

Türkiye'nin bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na zarar vermek için üretilen videoda, bir kadının kucağında ölü olduğunu öne sürdüğü bir çocuğu tuttuğu görülürken, söz konusu kadının "Ölü kızımı taşıdım ve kaçtım." dediği duyuluyor. Ancak videonun ilerleyen kısımlarında öldüğü öne sürülen çocuğun kafasını oynattığı ve gözünü kırptığı görülüyor.

Videoyu dolaşıma sokan hesabın daha sonra çocuğun ölü olmadığını kabul etmesine rağmen görüntüyü paylaşan Lammy'e çok sayıda tepki geldi.

Aralarında İngilizlerin de olduğu sosyal medya kullanıcıları, çocuğun gözünü kırpmasına dikkati çekerek videonun yalan olduğunu yazdı.

Ayrıca terör örgütünün Barış Pınarı Harekatı'na zarar vermek için ürettiği diğer yalan videoları da delilleriyle ortaya koyan kullanıcılar, başka bir videoda canlı olduğu görülen çocuğun görüntünün çekilebilmek için ilaçla uyuşturulmuş olabileceği yorumunda bulundu.

Kullanıcılar, parlamenterden daha sorumlu hareket etmesini de istedi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 09:34
  1. David Lammy
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye
  4. TSK
  5. PKK
  6. YPG

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  • Osman GençOsman Genç32 dk önce
    Siz bu Türkleri çok ararsınız. Bu ülkenin şerefli bir vatandaşı olmak varken zamanında ingiliz ajanı lawrensin tarafını seçen araplar gibi siz de ihaneti seçtiniz.Kendi düşen ağlamaz.

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