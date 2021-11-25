Türkiye, o ülkeyle ortak 'Hürjet' üretebilir

Münübe Yılmaz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Malezya ile ortaklaşa 'Hürjet' üretmeyi planladıklarını belirtti. TUSAŞ’ın Malezya’nın Selangor eyaletinde yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde hizmete giren yeni ofisinin açılışına katılan Kotil, burada yaptığı konuşmada Malezya'yı Asya-Pasifik'te işbirliği yapılabilecek en iyi ülkelerden biri olarak gördüklerini belirterek, “Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin açtığı 18 adetlik hafif savaş uçağı ihalesine Hürjet ile katıldık. İhale sürecinin başarılı olması durumunda Malezya'da 15, Türkiye'de üç jet daha üretilecek. Malezya'nın bu tür uçakları üretme kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. Malezya ziyareti kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştiren Kotil, TUSAŞ’ın yeni ofisiyle ilgili de “Açtığımız ofis, TUSAŞ’ın Güneydoğu Asya'daki ilk mühendislik ve tasarım ofisi. Bu ofis, özellikle sahada yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için Malezya'daki yatırımlarımızı ve savunma sanayi alanındaki işbirliklerimizi daha da kuvvetlendirecek” diye konuştu.

Azmin Ali: İkili ilişkiler güçlenerek büyümeye devam ediyor

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali de, Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlenerek büyümeye devam ettiğini söyledi.

2002’de 62 savunma sanayii projesi vardı, bugün bu rakam 750'yi aştı

Bu arada Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı da yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002 yılında sadece 62 savunma sanayi projesi olduğunu, bugün ise bu rakamın 750'yi aştığını ifade etti. Kavakçı, “Türk savunma sanayii firmalarının başta Malezya olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde birçok sağlam işbirliği projesinde yer aldığını görmekten memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

İlk uçuş 2022'nin son çeyreğinde

TUSAŞ tarafından jet motorlu eğitim ve yakın hava destek uçağı olarak geliştirilen Hürjet’in ilk uçuşunu 2022'nin son çeyreğinde yapması bekleniyor.