Türkiye, o alanda Avrupa birincisi oldu

Global araştırma şirketi IPSOS’un araştırmasında, Avrupa’da en çok ‘tasarruf’ yapan ülke Türkiye çıktı. IPSOS’un 23 bin 55 kişiyle yaptığı ‘çevrecilik önlemleri’ araştırmasına göre, Türkiye enerji ve su kaynaklarını verimli kullanarak Avrupa’da ‘en çevreci’ ülke oldu. Araştırmaya göre Türkiye’de halkın yüzde 58’i evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yapıyor. Diğer ülkelerle birlikte genel ortalamaya bakıldığında ise bu oran yüzde 43. Türkiye, ‘Su tasarrufu yapıyor musunuz’ sorusuna verilen cevaplarda da yüzde 41’lik ortalamanın hayli üstünde: Yüzde 50.

Bakan'a algı operasyonu yaptılar

Bilindiği gibi, bazı çevreler övünülecek bir husus olan tasarrufu Türkiye'deki ekonomik tabloya bağlamış, yüksek faturalara karşı vatandaşlara bazı önerilerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sözlerini çarpıtarak da algı operasyonuna girişmişti.