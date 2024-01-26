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Dünya Türkiye NATO’ya alınmaları için onay verdi de şimdi mutluluk gösterisi yapıyorlar!
Dünya

Türkiye NATO’ya alınmaları için onay verdi de şimdi mutluluk gösterisi yapıyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-01-26 01:34:00 -
Türkiye NATO’ya alınmaları için onay verdi de şimdi mutluluk gösterisi yapıyorlar!

Rusya korkusundan ödleri kopan, Türkiye'nin NATO'ya katılmasına izin verdiği İsveç mutluluk gösterisine başladı.

Colombia Üniversitesi merkezli düşünce kuruluşu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, Dünya Mutluluk Raporu yayımladı.

Raporda, Türkiye'nin NATO'ya girmesine izin verdiği İsveç, dünyanın en mutlu ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı.

Listenin birinci sırasında Kuzey Avrupa’daki bir İskandinav ülkesi olan Finlandiya bulunurken, ilk 10 sıra ise şöyle:

1- Finlandiya
2- Danimarka
3- İzlanda
4- İsrail
5- Hollanda
6- İsveç
7- Norveç
8- İsviçre
9- Lüksemburg
10- Yeni Zellanda

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