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Aktüel "Türkiye NATO’nun en güçlü ülkelerindendir!"
Aktüel

"Türkiye NATO’nun en güçlü ülkelerindendir!"

Türkiye’nin NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, "Türkiye NATO’nun en güçlü ülkelerindendir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 16:03:00 -
"Türkiye NATO’nun en güçlü ülkelerindendir!"

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, Türkiye’nin NATO üyeliğine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Tüm dünyanın kilitlendiği NATO Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Liderler, NATO Karargahı'nda bir araya gelirken Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emete Gözügüzelli "Türkiye’nin NATO’da ne işi var" diyenlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Gözügüzelli yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin NATO üyeliği önemlidir. Görüyorum kimi yorumlarla NATO’da ne işimiz var diyorlar. Tehlikeli söylemler. Türkiye denge politikasında dünya yönetişim örgütlerinde etkin ve fiili varlığını her sahada gösteren ülke konumundadır. Türkiye NATO’nun en güçlü ülkelerindendir" dedi.

 

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