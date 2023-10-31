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Sosyal Medya Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva Erdoğan’a sarıldı Dünya Erdoğan’ın duruşunu tartışıyor! İşte o görüntüler
Sosyal Medya

Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva Erdoğan’a sarıldı Dünya Erdoğan’ın duruşunu tartışıyor! İşte o görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-10-31 07:49:00 - 2023-10-31 09:04:08

Dünya medyası bu görüntüleri konuşuyor: Sosyal medya ikiye bölündü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın sevgi gösterisine verdiği tepki gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti. Tebrik edenler arasında Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva da vardı.

İsak Haleva’nın sevgi gösterisine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrı gündem oldu.

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Yorumlar

Gültekin

ACABA, BU HAHAM BAŞI TÜRKİYE, İSRAİL SAVAŞA GİRMİŞ OLSA HANGİ SAFTA YER ALIR?, BİR DEVLET İŞGALCİ, DİĞERİ ADALETİ VE BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDEN. HAHAM BAŞI İNSANSA, İNSANLIK İÇİN MÜCADELE EDENLERİ SEÇER, ÇÜNKÜ BÖYLE DAVRANIRSA ONLAR DA GÜVEN İÇİNDE OLUR.

SIYASI SAPKIN ISTILACI IRKCI SOYKIRIMCILIK SIYONIZMDIR...INSANLIK ANTISIYONIST OLMAK ZORUNDADIR....SAHTEKAR SOYKIRIMCI IRKCI ISTILACI SIYASI SIYONISTLERIN "NORMAL ILIMLI YAHUDI KASITLIGI OLAN ANTISEMIZM MASKESI ARKASINA SAKLANMASINI" DUNYA YUTMUYOR ART

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