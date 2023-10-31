Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva Erdoğan’a sarıldı Dünya Erdoğan’ın duruşunu tartışıyor! İşte o görüntüler
Dünya medyası bu görüntüleri konuşuyor: Sosyal medya ikiye bölündü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın sevgi gösterisine verdiği tepki gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti. Tebrik edenler arasında Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva da vardı.
İsak Haleva’nın sevgi gösterisine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrı gündem oldu.