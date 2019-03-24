Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 elemeleri A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Şimdi gözler Eskişehir'de Moldova ile yapılacak ikinci maça çevrildi. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Şimdi gözler Eskişehir'de Moldova ile yapılacak ikinci maça çevrildi. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Türk Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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