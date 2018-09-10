Türkiye mi Almanya mı? Tarihi gün açıklandı

UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin açıklanacağı tarihi duyurdu. Avrupa futbolunun milli takımlar bazındaki en önemli organizasyonunun ev sahipliği için Türkiye ile Almanya yarışacak.

EURO 2024'ün ev sahibi resmen belli oluyor. Avrupa futbolunun patronu UEFA, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Türkiye ile Almanya'nın yarıştığı adaylık süreciyle ilgili nihai kararın verileceği tarihi duyurdu.

Buna göre 17. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek törenle açıklanacak.

SUNUMLAR 21 EYLÜL'DE

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 21 Eylül tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB)'nin adaylık dosyalarına ilişkin değerlendirmesini resmi internet sitesinden yayımlayacak.

İki ülke, aynı gün adaylık sunumlarını kamuoyuyla paylaşacak. Kazanan ülkenin belli olacağı 27 Eylül tarihinin programı ise şu şekilde:

10.00-13.00:

UEFA İCRA KURULU TOPLANTISI

14.00'ten itibaren:

-Aday ülkelerin sunumları (Sunum sırası kurayla belli olacak. Ülkeler sunumlarını videoyla gerçekleştirecek ve 15'er dakikalık soru-cevap bölümü olacak.)

-UEFA yönetiminin adaylık dosyalarıyla ilgili değerlendirmesinin UEFA İcra Kurulu'na sunulması

-UEFA İcra Kurulu'nun oylaması

15.45:

-UEFA Başkanı tarafından EURO 2024 ev sahipliğini kazanan ülkenin açıklanması