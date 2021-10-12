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Ekonomi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) toplu iş sözleşme zammı 2021
Ekonomi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) toplu iş sözleşme zammı 2021

MESS toplu iş sözleşmesi 2021 son dakika: Binlerce özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesiyle, metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere zam pazarlığına oturuyor. Peki MESS toplu sözleşme zammı ne kadar? MESS toplu iş sözleşmesi zammın ne zaman belli olacak? MESS toplu iş sözleşmesinde zam ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:59:00 - 2021-10-12 17:02:22
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) toplu iş sözleşme zammı 2021

Özel sektörün en kapsamlı sözleşmesi olma özelliğini taşıyan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle, metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki  mali ve sosyal hakları belirlenecek.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu Türkiye'nin önemli iş yerlerini kapsayan sözleşme, 179 iş yerinde yaklaşık 130 bin çalışanı kapsıyor. Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları ayrı ayrı temsil edecek. 

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası sözleşme zammı ne kadar?

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29,57, ikinci altı ayı enflasyon oranı, ikinci yılın ilk altı ayı enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, ikinci altı ayı enflasyon oranında zam isteyen Türk Metal Sendikası, sosyal yardımlara ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep ediyor. Metal işçisini ilgilendiren ve yarın başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri, 60 gün boyunca taraflar arasında devam edecek.

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