  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Destici tasmalı alçağa seslendi! ‘Bizim sarayımızı basacak daha anasından doğmamıştır'

Maduro’yu korurken katledilen 32 Kübalı askerin isim ve rütbeleri açıklandı! İşte o Kübalılar...

İran'dan terör devletine korsan devlet tepkisi

Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi mi? Erdoğan, iddialara yanıt verdi

Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi

Netanyahu detayına dikkat İsrail’de kapkaranlık sır gibi ölüm

AK Partili Meclis Üyesi görüntülere isyan etti! Phuket’çi başkan çorbada, çöp dağları sokakta

Tevfik Diker’den kritik uyarı Türkiye büyük bir kırılmanın eşiğinde çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Rus donanması ABD güçlerine karşı sahaya indi Atlantik'te sıcak saatler
Gündem Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Gündem

Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar. Malezya ile savunma alanında iş birliğimiz artıyor." ifadelerini kullandı. Enver İbrahim ise "Cesur bir lider olarak dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi.

Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim'i Külliye'ye resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

İki ülke arasında 7 kritik anlaşma

İki ülke arasında 7 kritik anlaşmaya imza atıldı.

Erdoğan ve görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye-Malezya dostluğunu perçinleyeceğimize inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerini de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını arttırmasını arzu ediyoruz

Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızda ticareti dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe ulaşacağımıza samimiyetle inanıyorum.

Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Hamdolsun, bu alanda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik; birçoğu hâlen devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, kazan-kazan ilkesinden hareketle, bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları sürdüreceğiz.

Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar.

Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Kendilerine Cumhuriyet Nişanımızı tevcih edeceğiz.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in açıklamaları:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Cesur bir lider olarak dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Liderliğiniz tartışılmaz; bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz.

Türk halkının kapasitesine, Türk sanayisinin bilim ve sanayi konusundaki kapasitesine inanıyoruz

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Gündem

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı
Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

Gündem

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Gündem

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23