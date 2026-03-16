Kumbarasını Gazze’deki çocuklar için bağışladı

Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı soykırımlar sonrası yaşanan insani kriz karşısında Filistin halkına destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık örneği gösteren öğrenci Serra Hudaynarova, yaklaşık bir yıldır harçlıklarından artırarak biriktirdiği kumbarasını Gazze’deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı. Hudaynarova’nın biriktirdiği bağış, Yesevi Hareketi aracılığıyla Gazze’deki mazlum çocuklara gönderildi.

Uzun süredir harçlıklarından artırdığı paraları kumbarasında biriktiren Serra Hudaynarova, Gazze’de yaşanan insani dramdan etkilenerek anlamlı bir karar aldı. Bir yıl boyunca biriktirdiği kumbarasını ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için Yesevi Hareketi yetkililerine teslim eden Hudaynarova’nın bu davranışı büyük takdir topladı.

Yesevi Hareketi yetkilileri, küçük yaşta gösterilen bu duyarlılığın toplumsal dayanışma açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek Serra Hudaynarova’ya teşekkür etti. Yapılan açıklamada, “Serra’nın bu anlamlı bağışı bizlere umut verdi. Küçük bir kumbaranın içinde aslında büyük bir merhamet ve vicdan var. Bu bağış Gazze’deki çocuklara ulaştırılacak” denildi.

Gazze’de yaşanan insani krizin en ağır yükünü çocukların taşıdığına dikkat çeken yetkililer, Serra Hudaynarova’nın örnek davranışının toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirdiğini ifade etti