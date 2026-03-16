  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
GÖKTÜRK-1, T-38M’lerin Çanakkale geçişini kaydetti CENTCOM duyurdu: 100'den fazla donanma gemisi imha edildi Acizliği alay konusu oldu! Trump Hürmüz boğazı için dilendi Almanya'dan ABD ve İsrail’e "hedef" sorgusu! Wadephul: "Askeri amacınız ne zaman bitecek?" Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu! İşte Cihantimur hakkında istenen ceza Seküler mahallenin ‘Ortaylı yası’ kısa sürdü Cenazede selfie yarışı İsrail Ordu sözcüsü Rus yetkilileri öldürmekle tehdit etti! “Putin dahil herkesi kolayca vurabiliriz” Hürmüz Boğazı'ndan bakın hangi ülkenin gemisi geçti İçişleri Bakanlığı duyurdu: 8 ilde 10 suç örgütü aynı anda çökertildi! 34 şüpheli tutuklandı İtalya’dan ABD’nin "Hürmüz" dayatmasına rest! Bakan Tajani: "Diplomasi şart, macera değil!"
Gündem Kumbarasını Gazze'deki çocuklar için bağışladı
Gündem

Kumbarasını Gazze’deki çocuklar için bağışladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık örneği Serra Hudaynarova isimli öğrenci yaklaşık bir yıldır biriktirdiği kumbarasını Gazze’deki çocuklar için bağışladı.

Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı soykırımlar sonrası yaşanan insani kriz karşısında Filistin halkına destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık örneği gösteren öğrenci Serra Hudaynarova, yaklaşık bir yıldır harçlıklarından artırarak biriktirdiği kumbarasını Gazze’deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı. Hudaynarova’nın biriktirdiği bağış, Yesevi Hareketi aracılığıyla Gazze’deki mazlum çocuklara gönderildi.

Uzun süredir harçlıklarından artırdığı paraları kumbarasında biriktiren Serra Hudaynarova, Gazze’de yaşanan insani dramdan etkilenerek anlamlı bir karar aldı. Bir yıl boyunca biriktirdiği kumbarasını ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için Yesevi Hareketi yetkililerine teslim eden Hudaynarova’nın bu davranışı büyük takdir topladı.

 

Yesevi Hareketi yetkilileri, küçük yaşta gösterilen bu duyarlılığın toplumsal dayanışma açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek Serra Hudaynarova’ya teşekkür etti. Yapılan açıklamada, “Serra’nın bu anlamlı bağışı bizlere umut verdi. Küçük bir kumbaranın içinde aslında büyük bir merhamet ve vicdan var. Bu bağış Gazze’deki çocuklara ulaştırılacak” denildi.

Gazze’de yaşanan insani krizin en ağır yükünü çocukların taşıdığına dikkat çeken yetkililer, Serra Hudaynarova’nın örnek davranışının toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirdiğini ifade etti

İHH her gün 165 bin Gazzeliye iftar yemeği dağıtıyor
İHH her gün 165 bin Gazzeliye iftar yemeği dağıtıyor

Oruç

İHH her gün 165 bin Gazzeliye iftar yemeği dağıtıyor

Gazze'de son 48 saatte 7 şehit
Gazze'de son 48 saatte 7 şehit

Dünya

Gazze'de son 48 saatte 7 şehit

Terör devletleri bomba yağdırdı! Tahran'da Gazze'yi andıran görüntüler
Terör devletleri bomba yağdırdı! Tahran’da Gazze’yi andıran görüntüler

Gündem

Terör devletleri bomba yağdırdı! Tahran’da Gazze’yi andıran görüntüler

Gazze'de son 24 saatte 8 şehit
Gazze’de son 24 saatte 8 şehit

Dünya

Gazze’de son 24 saatte 8 şehit

Albares: "Lübnan'daki durum insanlık için bir utançtır" İspanya'dan sert tepki Gazze'yi unuttuk
Albares: "Lübnan'daki durum insanlık için bir utançtır" İspanya'dan sert tepki Gazze'yi unuttuk

Avrupa

Albares: "Lübnan'daki durum insanlık için bir utançtır" İspanya'dan sert tepki Gazze'yi unuttuk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23