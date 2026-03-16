Suudi Arabistan’da alarm! 11 İHA havada etkisiz hale getirildi
Suudi Arabistan’ın doğusunda yer alan El-Harc vilayetinde kısa süre içinde 11 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.
Açıklamada, son birkaç saatte Harc vilayetinde 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.