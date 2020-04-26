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Aktüel

Türkiye Leyla’nın sesini duydu, İsveç’e ambulans uçak gönderdi

İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

2020-04-26 15:29:09 -
Türkiye Leyla’nın sesini duydu, İsveç’e ambulans uçak gönderdi

İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.


İsveç’te yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıktığı halde tedavi altına alınmayan Emrullah Gülüşken, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu ambulans uçak gönderilerek Türkiye’ye getirildi. Yaşadıkları çaresizliği çektiği video ile anlatan Emrah Gülüşken’in kızı Leyla’nın sesini duyan Türk makamları, İsveç’e ambulans uçak gönderdi. İsveç’ten ambulans uçakla alındıktan sonra Ankara’ya getirilen Emrah Gülüşken, Esenboğa Havaalanı’ndan ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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