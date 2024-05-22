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Spor Türkiye Kupası'dan dev finalin hakemi belli oldu!
Spor

Türkiye Kupası'dan dev finalin hakemi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 14:52:51 - 2024-05-22 14:52:50
Türkiye Kupası'dan dev finalin hakemi belli oldu!

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak finali Ali Şansalan yönetecek

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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