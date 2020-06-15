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Spor

Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:43:38 -
Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

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