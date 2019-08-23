Türkiye Kupası'nda ilk tur programı belli oldu
Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu karşılaşmalarının programı belirlendi.23 Ağustos 2019 Cuma 17:52
İlk karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Yozgatspor 1959 ve 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak.
Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
14.00 Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor
15.30 1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor
15.30 Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor
16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor
16.00 İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor
16.30 Maltepespor - Hendekspor
16.30 1877 Alemdağ Spor - Modafen
16.30 Belediye Derince Spor - Edirnespor
16.30 Somaspor - Akşehir Spor
29 AĞUSTOS PERŞEMBE
13.30 Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor
15.30 Kars 36 Spor - Hoçvanspor
15.30 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor
15.30 Görelespor - Merzifonspor
15.30 Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor
15.30 Kilis Belediyespor - Dersimspor
15.30 Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor
16.00 Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor
16.00 Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor
16.30 Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor
16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor
16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor
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