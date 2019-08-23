Türkiye Kupası'nda ilk tur programı belli oldu Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu karşılaşmalarının programı belirlendi.

İlk karşılaşma, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te Yozgatspor 1959 ve 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak.



Kupada 28 ve 29 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:



28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA



14.00 Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor



15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor



15.30 1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor



15.30 Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor



16.00 Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor



16.00 İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor



16.30 Maltepespor - Hendekspor



16.30 1877 Alemdağ Spor - Modafen



16.30 Belediye Derince Spor - Edirnespor



16.30 Somaspor - Akşehir Spor



29 AĞUSTOS PERŞEMBE



13.30 Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor



15.30 Kars 36 Spor - Hoçvanspor



15.30 1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor



15.30 Görelespor - Merzifonspor



15.30 Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor



15.30 Kilis Belediyespor - Dersimspor



15.30 Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor



16.00 Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor



16.00 Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor



16.30 Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor



16.30 Yalova Kadıköy - Bigaspor



16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor

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