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Türkiye Kupası'nda alkış alan karar! Rakip takım eksilince...

Pendikspor-Altınordu maçında Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, üç oyuncu değişikliği hakkını kullandıktan sonra 82. dakikada Kerim Alıcı'nın sakatlanmasıyla eksilen Altınordu karşısında, 1 oyuncusunu kenara alarak maçın 10'a 10 tamamlanmasını sağladı.

25 Eylül 2018 Salı 20:59
Türkiye Kupası'nda alkış alan karar! Rakip takım eksilince...

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, takımının Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Altınordu ile yaptığı maçta centilmence bir harekete imza attı. Yücer, üç oyuncu değişikliği hakkını kullandıktan sonra 82. dakikada Kerim Alıcı'nın sakatlanmasıyla eksilen Altınordu karşısında, takımından Ahmet Yazar'ı oyundan çıkararak maçın 10'a 10 tamamlanmasını sağladı.

Altınordu Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pendik Stadı'nda oynanan ve ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, fair-play örneği sergileyerek karşılaşmaya damga vurdu.

Altınordu, karşılaşmadaki ilk değişikliğini, 62. dakikada Berkay Görmez'in yerine Kerim Alıcı'nın girmesiyle gerçekleştirdi. 66 ve 79. dakikalarda iki oyuncu daha değiştirerek, üç oyuncu değişikliği hakkını da kullanan konuk ekipte, sonradan oyuna dahil olan Kerim Alıcı, 82. dakikada rakibiyle çarpıştığı pozisyonda başından yaralandı. Altınordu, Kerim Alıcı'nın oyuna devam edememesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, Altınordu'nun 10 kişi kalmasının ardından fair-play örneği göstererek oyuncusu Ahmet Yazar’ı oyundan aldı. Böylelikle maçın son 8 dakikasını iki takım da 10'ar kişiyle tamamladı.

Bu arada, hastaneye kaldırılan Kerim Alıcı'nın yapılan kontrollerinde önemli bir duruma rastlanmadığı, bir süre müşahede altında tutulacak oyuncunun, daha sonra taburcu edileceği açıklandı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 20:59
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