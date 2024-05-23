Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu
Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu.
Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu. Maçı yönetecek hakem ise Ali Şansalan.
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