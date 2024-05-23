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Spor Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu
Spor

Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-23 12:23:00 -
Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu

Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu.

Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi Hollandalı Dennis Johan Higler oldu. Maçı yönetecek hakem ise Ali Şansalan.

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