Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...

Sınır hattında küstah bir saldırıda bulunan Ermenistan'a, Azerbaycan'dan darbe üstüne darbe geldi.

Sivilleri katlettiler!

Ermenistan'ın cephe hattı boyunca yaptığı geniş çaplı saldırıda Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerleri hedef alındı, sivil can kayıpları yaşandı.

Ermeni işgali altındaki köyler geri alındı

Bunun üzerine sivil halkın güvenlliğini sağlamak için, Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunca karşı saldırı başlatma kararı aldı. Ermenistan'a saldırı başlatan Azerbaycan'ın SİHA desteğini ise Türkiye'den aldığı iddia edildi. Azerbaycan, yıllardır Ermeni işgali altında bulunan köyleri de Ermenistan'dan geri aldı.

Türkiye ve Azerbaycan korkusu sardı!

Yaşananların ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının önlenmesi için yardım istedi. Paşinyan, uluslararası toplumu her türlü kozu kullanmaya çağırma küstahlığında bulundu.

"Yardım edin yoksa kötüleşecek"

Paşinyan, uluslararası kuruluşların, Türkiye'yi çatışmalara yapması muhtemel müdahalelerde bulunmaktan caydırmak için tüm kozlarının kullanılması gerektiğini ileri sürerek, aksi halde bu durumun bölgedeki durumu tamamen kötüleştireceğini söyledi.

Skandal iddialar!

Azerbaycan'a saldıran Ermanistan'ın Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarına yönelik suç eylemlerinde bulunmaya başlayabileceğini ve provokasyonlara başvurabileceğini iddia ederek bir skandala daha imza attı.

Sivil halkını Ermeni zulmünden korumaya çalışan Azerbaycan'ın başlattığı saldırının Ermeni halkına, özgürlüğüne ve bağımsızlığımıza karşı açılan bir savaş olduğunu ileri süren Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun eş başkanlarının çatışmaların tırmanmasına ve bölge dışına çıkmasına müsade etmemesi gerektiğini savundu.

Paşinyan, savaşa hazır olduklarını ileri sürerek, "Azerbaycan'daki Ermeni nefretinin savaştan başka bir sonuç doğurmayacağının bilincinde olduklarını" iddia etti.

Küstah sözler sarf eden Paşinyan, ayrıca Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın sözde özgürlüğünün ve bağımsızlığının garantörü olmaya devam edeceğini öne sürmeye kalktı.