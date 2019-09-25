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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı ne zaman?

Türkiye Kömür İşletmelerinin yayınladığı ilana göre 98 işçi alımı gerçekleştirilecek. TKİ işçi başvuruları için adayların İŞKUR il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kömür İşletmeleri işçi alımı 3 farklı ilde ve 11 farklı kadro için gerçekleştirilecek. Peki, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı ne zaman? İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:44
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı ne zaman?

Türkiye Kömür İşletmelerinin yayınladığı ilana göre 98 işçi alımı gerçekleştirilecek. TKİ işçi başvuruları için adayların İŞKUR il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kömür İşletmeleri işçi alımı 3 farklı ilde ve 11 farklı kadro için gerçekleştirilecek. Peki, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kaç personel alınacak?

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı kapsamında madenci alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye Kömür İşletmeleri madende görev yapacak, madenci, harmancı ve maden teknikeri olmak üzere toplamda 38 personel alımı gerçekleştirecek. 3 Maden Teknikeri Önlisans mezunu, diğer personel alım ilanları ortaöğretim mezunu yani lise mezunu olan adaylar başvuruda bulunabilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi alımı ne zaman? 

27 Eylül tarihine kadar devam edecek olan TKİ işçi başvuruları için adayların İŞKUR il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:44
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