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Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı sonucu sorgula

Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı için başvuran adaylar kura sonucunu merak ediyor. Peki Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır?

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:50
Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı sonucu sorgula

Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı için başvuran adaylar kura sonucunu merak ediyor. Peki Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Kurumumuz ve işletme müdürlüklerimizin (www.tki.gov.tr , www.eli.gov.tr, , www.gli.gov.tr, www.cli.gov.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Türkiye Kömür İşletmeleri işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TKİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULA

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Kurumumuz ve işletme müdürlüklerimizin (www.tki.gov.tr , www.eli.gov.tr, , www.gli.gov.tr, www.cli.gov.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:50
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