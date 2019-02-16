0553 313 94 23

Türkiye kırmızı bültenle aranan zanlıyı iade etti

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de tutuklanan Bulgaristanlı zanlı ülkesine iade edildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:56
Türkiye kırmızı bültenle aranan zanlıyı iade etti

Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de tutuklanan Bulgaristan vatandaşı zanlının ülkesinden gelen görevlilere teslim edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı saldırı, çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak ve kundaklama suçlarından Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un 4 Ağustos 2018'de İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otele giriş yaparken yanında bulunan 6 Bulgar ve bir çifte vatandaş olmak üzere 7 kişiyle yakalandığı ifade edildi.

Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi

Zhelyazkov'un adli makamlarca iadesi amacıyla tutuklandığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreciyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan şahıs 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ülke genelinde yürüttüğü suçla mücadele faaliyetlerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaları da yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:56
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Bulgaristan
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü
  5. Dimitar Zhelyazkov
  6. Türk Polis Teşkilatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto 1. Lig: Altay 1 - Boluspor 0 (Maç sonucu)
    1. Spor Toto 1. Lig: Altay 1 - Boluspor 0..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimler..
    3. Polis ekiplerinin dikkati sahte parayı..
    4. TFF 2. Lig: Tuzlaspor: 1 - Menemen..
    5. Bakan Yardımcısı Ahmet Koca memleketi..
    6. Kuşadası adayı Ömer Günel gençlerle..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    8. Çavuşoğlu'ndan "Tanzim satışların..
    9. "Rumlar adada at koşturuyor"
    10. Yavaş'tan Melih Gökçek açıklaması:..
    11. Esenyurt'ta iş merkezinin kayan çatısı..
    12. GÜNCELLEME - Denizli'de uyuşturucu..
    13. Voleybol: Efeler Ligi
    14. Güreş Grup Karşılaşmaları Burdur’da..
    15. Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper..
    16. Vatandaşlar genel güvenlik konularında..
    17. Didim'de ölü caretta caretta sahile..
    18. "Kızılay 2018'de 23 milyon insana..
    19. Bellona Kayseri Basketbol farklı..
    20. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    21. AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı..
    22. "Hedefimiz yılda 300 bin konut..
    23. Mardin’de 2018 huzur yılı ile turist..
    24. 222 bin TL sahte banknot ele geçirildi
    25. Yıldız Dağı’nda snowboard heyecanı..
    26. Öğrenciler jandarmayı tanıdı
    27. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    28. Bilecikspor 89’da güldü
    29. "Talegani yaşasaydı savaş çıkmazdı"
    30. Anadolu Efes finalde
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü