Türkiye-Kazakistan İş Forumu Almatı'da gerçekleştirildi

Yeni Akit Ankara

Türk ve Kazak iş insanlarının katılımıyla düzenlenen programda, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Selim Sar hazır bulundu. Etkinliğin ilk gününde, T.C. Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'yı ziyaret eden MÜSİAD heyeti, Kazakistan'ın Avrasya bölgesi ticari ilişkilerindeki önemini değerlendirdi.

Yoğun temaslar gerçekleştirildi

Daha sonra Kazakistan Ticaret Odası ATAMEKEN’in Almatı Başkanı Aytuar Koşmambetov ile bir araya gelen MÜSİAD heyeti, MÜSİAD ve ATAMEKEN iş birliği alanlarına yönelik istişarelerde bulundu. Ziyarette ayrıca, MÜSİAD EXPO 2022 ve Kazak iş insanlarının fuara katılımı ele alındı. MÜSİAD heyeti, programına Kazakistan Dış İşleri Bakanlığı Almatı Temsilcilik Başkanı Bakırcan Bulegenov ziyareti ile devam etti. Görüşmede karşılıklı yatırım fırsatları ve ticari gelişmeler kapsamlı şekilde istişare edildi. Program kapsamında, Kazakistan Bölgesel Gelişim Merkezi'ni de ziyaret eden MÜSİAD heyeti, Bölgesel Kalkınma Merkezi Direktörü Cengiz Makashev ile iki ülke ticari ilişkileri ve iş birliği alanlarına yönelik kapsamlı fikir alışverişinde bulundu.

MÜSİAD heyeti ayrıca, Kazakistan’da bulunan T.C. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile akşam yemeği programında bir araya geldi.

Forum Kur'an tilaveti ile başladı

Türkiye-Kazakistan İş Forumu programının ikinci gününde Türk ve Kazak iş insanları Almatı Ramada By Wyndham Otel'de bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Türkiye-Kazakistan İş Forumu, MÜİSAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz, MÜSİAD Kazakistan Başkanı Yılmaz Kesen ve protokol konuşmaları ile devam etti. Açılış programı sonrası ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilirken, Türk ve Kazak iş insanları iş geliştirme görüşmeleri ve faaliyet alanlarına yönelik bilgi paylaşımında bulundu.