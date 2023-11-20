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Gündem Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır Gazze için birleşti
Gündem

Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır Gazze için birleşti

Yeniakit Publisher
2023-11-20 23:12:00 -
Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır Gazze için birleşti

Katil ve işgalci İsrail'in katliamları 45. günde de sürüyor. Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturduğu delegasyon Gazze'de ateşkes için ziyaret turuna çıktı.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Endonezya, Nijerya, Ürdün, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları arasında 'Gazze'de ateşkes' için bir temas grubu kuruldu.

Temas grubu, ilk görüşmesi için bugün Pekin'e gitti. Yarın ise Moskova’da bir araya gelecekler.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çarşamba günü Londra ve Paris’e giderek temas grubu ile görüşmelere katılacak.

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