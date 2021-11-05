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Teknoloji Türkiye kardeş ülke için üretti... "Gurur duyduk" deyip açıkladı
Teknoloji

Türkiye kardeş ülke için üretti... "Gurur duyduk" deyip açıkladı

Türkiye tarafından kardeş ülke Pakistan için üretilen 4'üncü MİLGEM korveti kızağa konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 18:15:00 -
Türkiye kardeş ülke için üretti... "Gurur duyduk" deyip açıkladı

Türkiye'den Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin 4’üncüsü, Pakistan'ın Karaçi şehrinde kızağa konuldu. Ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin ​​​​​​​yaptığı MİLGEM Korvet Projesi, planlandığı şekilde devam ediyor.

Yerli savunma sanayisinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında MİLGEM korvetlerinin 4'üncüsünün kızağa konulması dolayısıyla Karaçi Tersanesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Amjad Han Niyazi, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve davetliler katıldı.

"Pakistan için gururlu bir an"

Oramiral Niyazi, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yardımıyla modern savaş gemisi üretimini "Pakistan için gururlu bir an" olarak nitelendirerek, bu ortak girişimin Ankara ile İslamabad arasında savunma sanayi alanında yeni iş birliklerinin yolunu açacağını söyledi.

Akgün ise MİLGEM Korvet Projesi'nde 1000'inci günü tamamladıklarını vurgulayarak, Pakistan-Türkiye iş birliğinin 2 yıldır süren ve tasarımı tamamlanan Cinnah Projesi ile genişlediğini ifade etti.

Akgün, Karaçi'de inşa edilecek Cinnah sınıfı fırkateynin iki ülke arasındaki çalışma kültürünün başarısını gösteren daha büyük ve donanımlı bir gemi olacağını kaydetti.

Anlaşma 2018'de imzalanmıştı

Pakistan, komşusu Hindistan ile 10 yıllardır devam eden gergin ilişkiler nedeniyle donanma kapasitesini artırmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Pakistan, Türkiye ile 2018’de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı.​​​​​​​

MİLGEM projesi kapsamında üretilen korvetler, 2 adet 6'şar hücreli satıhtan havaya güdümlü mermi sistemi, 2 adet 3'er lançerli satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, 76 milimetre ana batarya top, torpido fırlatma sistemi, yakın hava savunma sistemi, 2 adet 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top sistemi (STOP), karinaya monteli sonar ve torpido karıştırma ve aldatma sistemi (TKAS) özellikleriyle öne çıkıyor.

Proje kapsamında 2 gemi İstanbul'da, 2 gemi ise Karaçi'de üretiliyor. İlk MİLGEM'in, 2023’te Pakistan donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.

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