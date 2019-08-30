Türkıye Karate Şampiyonası Diyarbakır’da yapılacak

Diyarbakır Ticaret Odası (DTSO) Başkanlığı ile Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) tarafından ortaklaşa olarak organize edilen Türkiye Karate Federasyonun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş altı Karate Şampiyonası ve Avrupa Milli takım seçmeleri çalışma programlarının istişare toplantısının son aşamasına gelindi.

14 -17Kasım 2019 Diyarbakır ilinde yapılacak Türkiye Ümıt Genç ve 21 yaş altı karate şampiyonasına Türkiye genelinde yaklaşık 55ile 60 ilden 2 bin 500’e yakın sporcu ve sporcu velileri katılımı beklenildiği belirtildi. DTSO toplantısalonunda gerçekleşen istişare toplantısına DTSO Yönetim kurulu üyesi ve Saymanı Nesih Aktepe, DTSO Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, DTSO Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz, Kadri Kazmacı, Allattin Tan, Güneydoğu Spor Yazarları Derneğiüyeleri, Diyarbakır Karate İl Temsilcisi Ahmet Yazar, Diyarbakır Otelcilik Derneğiüyelerinin de katılımı ile gerçekleşti.

“Karate organizasyonunu önemsiyoruz”

İstişare toplantısında konuşan DTSO Yönetim kuruluüyesive Saymanı Nesih Aktepe,“Bu tür büyük spor faaliyetleri organizasyonları Diyarbakır ilimiz için çok önemlidir. Biz DTSO olarak yönetime geldiğimizden bugüne kadar sportif çalışmalar içinde bulunduk bulunmaya da devam edeceğiz. Türkiye Karate Şampiyonası organizasyonunda bunlardan birisidir ve kentimiz için çok bu büyük öneme sahiptir.Sivil Toplum Kuruşları adına DTSO ve Güneydoğu bölgesinde yeni dernek olmalarına rağmen sportif alanlarda büyük projelere imza atmayı başaran GSYD ile ortalaşa olarak organize ettik. Diyarbakır ilinde futboldan sonra ilk olarak yapılacak olan Türkiye Karate Şampiyonası kentimizde büyük bir heyecana sahne olacak, kentin iş adamları ve dinamikleri olarak bu etkinliklerin olması çok önemli, çünkü kentimiz acısından batı illerimizden gelen 3 bine yakın sporcu ve aileleri ile birlikte gezerek kendi gözleri ile görmelerini sağlamak, turizm acısından hem de esnafımız acısından önemlidir" dedi.