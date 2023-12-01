Türkiye kararı: Türkiye’ye çağrılan TikTok temsilcileri dinlenecek! Dikkat çeken hamle, net mesaj

TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil çeşitli cezalar verilebileceğini kaydeden Yayman, Komisyon olarak böyle bir yetkilerinin olduğunu, bunları komisyonda değerlendireceklerini söyledi.

Türkiye’ye çağrılan TikTok temsilcileri dinlenecek…

TBMM - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'ye çağırdıkları TikTok'un Avrasya Bölge Koordinatörü ve Temsilcisinin 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

Yayman, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulus aşırı dijital ağların tartışıldığını belirterek, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde hiçbir ahlaki değer taşımadan davranmasını asla kabul etmediklerini ifade etti.

Dijital ağların bir hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması noktasında Dijital Mecralar Komisyonu'nun önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini kaydeden Yayman, bu kapsamda Türkiye'deki dijital ağların temsilcilik açmasının önemine değindi.

Hüseyin Yayman, "TikTok denen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz, kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz" diye konuştu.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman şöyle konuştu: "Tam da bu noktada TikTok'un Avrasya Bölge Koordinatörü ve Temsilcisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacak. Komisyon olarak sosyal ağların, kadınlara, çocuk istismarına yönelik, insan haklarına aykırı uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Dijital ağların müstehcenliği ticari boyuta taşımasına, zararlı içerik üretmesine, hiçbir normun tanınmamasına, hiçbir ahlaki değerin benimsenmemesine sessiz kalamayız. TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Biz bunların hepsini komisyonumuzda değerlendireceğiz."

Bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu vurgulayan Yayman, 7 Aralık'taki görüşmelerinin ardından Komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını açıkladı.



