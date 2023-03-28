Türkiye kararı ortalığı fena karıştırdı! Eyvah eyvah! Tüm dünya şokta

Pazartesi günü petrol fiyatları, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden Türkiye’ye petrol akışının durdurulması üzerine yükseldi. Bölgedeki şirketler üretimleri durdurma ve kısma kararı alırken şirket hisselerinde düşüş hızlandı.

Petrol akışının durması, Irak’ın Türkiye’ye karşı açtığı tahkim davasını kazanmasının ardından geldi.

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı.

Irak’ın bu davayı kazandığını hafta sonu duyurmasının ardından petrol sevkiyatı durduruldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reuters’ın haberine göre bunun üzerine petrol fiyatları haftanın başında üç dolar yükseldi.

Ham petrol fiyatı yükseldi

Ham petrol vadelileri yüzde 4,2 yükselerek varil başına 78,12 dolara çıktı.

IKBY’den petrol ihracatınn durdurulması petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Again Capital’in ortağı John Kilduff, Reuters’a yaptığı açıklamada, IKBY’den petrol arzının durmasının Rus petrolünün piyasada kendine yer bulmasına karşıt bir etki yaratabileceğini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol üretimini günde 500 bin varil kesme hedefine yaklaştıklarını açıklamıştı.

Ancak Reuters’ın hesaplamalarına göre Rusya’nın ham petrol ihracatının sabit kalması bekleniyor.

Kilduff, IKBY’de petrol üretiminin azalmasının göze alınamayacağını da ekledi.

ABD’deki bankacılık krizinin hafiflemesi ve Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirileceğini açıklaması da petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Petrol üretimini durduracaklar

IKBY’deki petrol şirketleri, sevkiyatın durması üzerine üretimi depolara göndermek zorunda kaldı; ancak bu şirketlerin depolama kapasitelerinin sınırlı olması endişeleri beraberinde getirdi.

Yaşanan son gelişmeler, Irak’ın IKBY’den gelen günlük 450 bin varil üretimi durdurması anlamına geliyor.

Bölgedeki petrol şirketleri ise Irak, Türkiye ve IKBY arasındaki müzakereler sürerken zor bir durumda kaldı.

Bölgedeki şirketlerin hisseleri düştü

Bölgede faaliyet gösteren DNO ve Genel Energy şirketleri önümüzdeki birkaç gün üretime devam ettikten ve petrolün depolarda birikmesinin ardından üretimi keseceklerini belirtti.

Bu durum şirketlerin hisselerinin de düşmesine neden oldu.

Londra borsasında işlem gören Genel Energy’nin hisseleri yüzde 16 düştü.

Bölgedeki bir başka şirket olan Gulf Keystone’un hissesi ise yüzde 22 düşüş yaşadı.