0553 313 94 23

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ikinci çeyrekte 229,7 milyon lira kar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ikinci çeyrekte 18,8 milyar liralık aktif büyüklüğüne ulaşırken, 229,7 milyon lira kar elde etti- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop:- "Yılın ilk yarısındaki görünüm, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin sürdüğüne işaret ederken, yurt dışı borçlar ve cari açıkta önemli miktarda azalmalar olduğu izlenmektedir. Bu göstergeler, (ikinci yarıda) ekonomide sağlıklı ve kuvvetli bir toparlanmanın olacağı beklentisini güçlendirmektedir"

06 Ağustos 2019 Salı 12:52
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ikinci çeyrekte 229,7 milyon lira kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın aktifleri ikinci çeyrekte 18,8 milyar liraya ulaşırken, bu dönemde bankanın karı 229,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı.

Buna göre, bankanın aktifleri ikinci çeyrekte 2018 sonuna kıyasla yüzde 19,6 arttı. Bankanın aktifleri ikinci çeyrekte geçen yılın dönemine göre ise yüzde 74,1 artarken 18,8 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ikinci çeyrekte kullandırdığı kredilerin tutarı 15 milyar liraya yükseldi. Banka böylece, toplam aktiflerin yüzde 79,8'ini oluşturan kredi hacmini 2018 sonuna göre yüzde 10, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 65,3 artırmış oldu.

Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranında ise düşüş sağlandı. Söz konusu oran, 2018'in ikinci çeyreğinde 1,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,8 düzeyine geriledi.

Bankanın Haziran 2019 itibarıyla net faiz geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,6 artarak 361,1 milyon lira düzeyine yükseldi. Bu dönemde faaliyet gelirleri yüzde 101,6 artarak 381,4 milyon liraya ulaşırken, ikinci çeyrek karı ise 229,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.


- "Küresel ekonomi yavaşladı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Çin ve ABD ekonomisi başta olmak üzere küresel ekonominin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesine rağmen, öncü göstergelerin ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterdiği ifade edildi.

Öztop, bu dönemde dünyada ekonomiye etki eden önemli gelişmeleri; ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin alınan korumacı önlemlerle birlikte yerini tekrar karamsarlığa bırakması, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal dalgalanmalar ve gelişmiş ülkelerdeki büyümenin yavaşlama ihtimali olarak sıraladı.

Bu gelişmelerin, uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine neden olduğunu hatırlatan Öztop, şunları kaydetti:

"Ticaret ve teknoloji savaşlarının yanı sıra, uzun süredir devam eden Brexit belirsizliği de 2019'un ilk yarısında ekonomik aktivite hızını yavaşlatmış, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde ilk 6 ayın beklenenden daha zayıf bir performans gerçekleşmiştir. ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 2,25-2,50 bandında sabit tutarken, sonraki ay 2008'den bu yana ilk kez piyasa beklentisine paralel olarak 25 baz puan indirmiş, ancak seri faiz indirimlerine gerek duymadığını ifade etmiştir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise politika faizi artışını 2020'nin ikinci yarısına kadar ertelemiş, ekonomiyi desteklemek için kısa vadede çeşitli politika araçlarından faydalanabileceğini belirtmiştir."


- "Ekonomik aktivite ikinci yarıda hız kazanacak"


İbrahim Öztop, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,6 daralan ekonomik aktivitenin ikinci yarısında hız kazanacağının tahmin edildiğini aktardı.

Ekonominin kırılganlık unsurlarından dış ticaret açığının ikinci çeyrekte yüzde 60 azaldığına işaret eden Öztop, "Bununla birlikte ilk 6 ayda 26 milyar dolarlık iyileşme görülmüştür. Yılın ilk yarısındaki görünüm, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin sürdüğüne işaret ederken, yurt dışı borçlar ve cari açıkta önemli miktarda azalmalar olduğu izlenmektedir. Bu göstergeler, ekonomide sağlıklı ve kuvvetli bir toparlanmanın olacağı beklentisini güçlendirmektedir." değerlendirmelerini yaptı.

Öztop, dönüşüm sürecine girerek yatırım bankacılığını da faaliyetleri kapsamına alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, 1975'ten bugüne Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini desteklediğini vurguladı.

Bankanın mayıs ayında İstanbul'a taşınarak yeni hizmet binasında faaliyetini sürdürdüğünü anımsatan Öztop, "Bankamız, 2023 hedefleri doğrultusunda, Kalkınma Planı'mızın işaret ettiği yolda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanmaktadır. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yeni organizasyonu ile geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:52
  1. finansal sonuçlar
  2. Net kar
  3. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Mezara da zam geldi! İstanbul’da..
    3. NATO ABD'nin örgütten..
    4. Günün ilk yarısında endekslerin..
    5. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    6. Tiyatro sokağa indi
    7. Günün ilk yarısında şehir..
    8. Taksim Camii alemiyle hilal buluştu,..
    9. Borsada günün ilk yarısı (2)
    10. Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin..
    11. Tarihi eser aranan evden makineli..
    12. Borsada günün ilk yarısı (1)
    13. Diyanetten “Sıfır atık, sıfır israf”..
    14. "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in..
    15. Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi..
    16. Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    17. Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete..
    18. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik..
    19. Jandarma trafik timleri, bir hafta da..
    20. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam..
    21. Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
    22. Afganistan'da Taliban operasyonu: 92..
    23. Türkiye ile İran arasında sınır..
    24. BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin..
    25. Bilim insanlarını korkutan gelişme!
    26. Çin-ABD ticaret savaşını 'teknoloji ve..
    27. Sulama kanallarının temizliği imece..
    28. Zeytun Şener kadın kolları..
    29. Körfez’de bozulan yollara asfalt atıldı
    30. Piyasalarda gün ortası
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'