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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:17:41 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğince, depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan bir tır İzmir'e gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından 1000 gıda kolisini taşıyan bir tırın daha önce depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırıldığı hatırlatıldı.

Kentte Valiliğin koordinesinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin destekleriyle yine 1000 gıda kolisini taşıyan yardım tırının depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere İzmir'e uğurlandığı aktarılan açıklamada, "Bu hafta ikinci yardım tırımız İzmirli kardeşlerimiz için yola çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik personeli İzmir'de oluşturulan çalışma grupları içinde verilen görevlerini sürdürmekte." ifadelerine yer verildi.

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