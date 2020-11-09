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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:39:06 -
Türkiye İzmir için tek yürek

BAYBURT (AA) - Bayburt Valiliği koordinesinde hayırseverlerin katkısıyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedeler için bölgeye gönderildi.

Vali Cüneyt Epcim, Valilik önündeki uğurlama töreninde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İzmir halkına Bayburtluların desteğini sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimizle dayanışma içerisinde güzel işler yaptık. Bu kampanyayı da önemsiyoruz. İzmir halkına Bayburtluların desteğini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayburt insanının cömertliğini görmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kamu kurumları başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız bu kampanyaya destek verdi. Hayırseverlerimiz, esnafımız destek oldu. Milli birlik ve beraberliğe güzel bir vesile olmuş oluyoruz. Yardımların İzmir'e sağ salim ulaşmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise kampanyaya gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Hemşehrilerimizin ve tüm kamu kurumlarının gösterdiği ilgiden mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Allah yolunu açık etsin. İnşallah hedefine sağ salim ulaşır." dedi.

Konuşmaların ardından insani yardım malzemelerinin bulunduğu tır, dualar eşliğinde İzmir'e uğurlandı.

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