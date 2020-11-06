Türkiye İzmir için tek yürek

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (FİSKOBİRLİK), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye bir tır gıda ürünü gönderildi.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Giresun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca organize edilen "Giresun'dan İzmir'e Gönül Köprüsü" yardım kampanyasına katılım sağlanarak depremzedelere gıda yardımında bulunulduğu belirtildi.

Giresun'daki Entegre Fındık İşleme Tesislerinden yüklenerek yola çıkan yardımların, İzmir'deki kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Depremin ardından kamu kuruluşlarımızla hızlıca irtibat kurduk, yardıma ve desteğe hazır olduğumuzu bildirdik. Sonrasında ise Giresun Valiliği tarafından organize edilen yardım kampanyası kapsamında ilk etapta bir tır gıda yardımında bulunduk. Önümüzdeki haftalarda ihtiyaca göre yardımlarımızı sürdüreceğiz. Millet olarak el ele vererek bu felaketin de üzerinden geleceğimizden hiç şüphe yok. Rabb'im ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in depremzedelere her türlü yardım ve desteğe hazır olduğunun altını çizerek depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.