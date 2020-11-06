Türkiye İzmir için tek yürek

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocuklar tarafından toplanan narenciye ürünleri İzmir'deki depremzedelere gönderilecek.



Akdeniz Belediyesince Karacailyas Mahallesi'ndeki düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar buradaki bahçelerden narenciye topladı.

Topladıkları narenciye ürünlerini kasalara yerleştiren çocuklara Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da eşlik etti.

Hafta sonu da toplanması planlanan 15 ton narenciye 9 Kasım'da İzmir'e gönderilecek.

Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen çocukları ve aileleri unutmadıklarını söyledi.

İzmir'deki tüm aile ve çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulunan Gültak, şunları kaydetti:

"Mucizeler eseriyle kurtulan bebeklerimizi unutmayalım. Biz buradaki çocuklarımızla narenciye topladık. Bunları bir tır yapıp Kızılay aracılığıyla İzmir'e ulaştıracağız. Çocuklarımız sizin aracılığınızla İzmir'deki arkadaşlarına ve yaşıtlarına selamlarını yolladılar. Onların acılarını, sıkıntılarını burada paylaştılar. Güler yüzleri ve sempatik davranışlarıyla onlara moral yolladılar."