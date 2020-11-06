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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:14:33 -
Türkiye İzmir için tek yürek

VAN (AA) - Van Valiliği koordinesinde, belediyeler, hayırseverler ve iş insanlarının katkısıyla toplanan 2 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi önünde yapılan uğurlama töreninde, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yapılan yardımlarla depremzedelerle beraber olduklarını göstermek istediklerini belirten Bilmez, 2011'de Van'da büyük deprem yaşandığını ve o dönemde tüm Türkiye'nin kentte yaşayanlar için seferber olduğunu anımsattı.

Vanlıların deprem acısını çok iyi bildiğini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Van depremi yaşandığında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kamu kurumlarımız ve halkımız Van'ın yaralarını sarmak için seferber oldu. Kısa sürede Van'ın yaraları sarıldı. Şimdi de ülkemizin diğer ucunda, İzmir'de bir deprem oldu. Vatandaşlarımız orada sıkıntılar yaşıyor. Onların sıkıntılarına derman olmak üzere Valilik, belediyelerimiz, Ticaret ve Sanayi Odası ve iş adamlarının topladığı yardımları bugün yola çıkarıyoruz. Yardım kampanyamız devam edecek. Yardımların içerisinde gıda paketleri ve battaniyeler var."

Duaların ardından tırların yolcu edildiği uğurlama törenine, Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve hayırseverler katıldı.

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