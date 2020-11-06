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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Esenyurt Koza Mahallesi sakinlerinin desteğiyle toplanan yardımlar, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılacak - Muhtar Cavide Karakülah: - "Vatandaşlarımız her gün muhtarlığımızın önüne, sabah başlayıp gece yarısına kadar malzeme getiriyor. Ufak da olsa kendi çapımızda bir şeyler hazırladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 08:47:45 -
Türkiye İzmir için tek yürek

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, mahallelinin katkısıyla topladığı yardımları İzmir'deki depremzedelere ulaştıracak.

Muhtar Karakülah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremzedeler için temel ihtiyaç paketleri hazırladıklarını söyledi.

Hazırladıkları paketlere ilişkin de bilgi veren Karakülah, şöyle konuştu:

"Islak mendil, çocuk bezi, kağıt havlu, ped, çorap, kuru gıda erzak paketlerimizi hazırladık. Ayrıca çocuklarımıza ufak da olsa mahallemizin desteğiyle oyuncak dağıtacağız. Vatandaşlarımız her gün muhtarlığımızın önüne sabah başlayıp gece yarısına kadar malzeme getiriyor. Bu anlamda ufak da olsa kendi çapımızda bir şeyler hazırladık. Çadırda yaşayan vatandaşlarımıza dezenfektan, kolonya ve maske ayarlıyoruz. Muhtarlığımıza gelen yaklaşık 500 maskemiz, takriben 200 dezenfektanımız ve 170 kolonyamız var."

Karakülah, İzmir'deki depremin sembol isimleri haline gelen Ayda Gezgin ve Elif Perinçek için de hediye paketleri hazırladıklarını dile getirerek, "Oradaki o hissiyatı biz de aynı şekilde yaşadık. Onların az da olsa tebessüm etmelerini sağlayacak paketler hazırladık. Çünkü enkazdan saatler sonra çıkarılan çocuklar gerçekten İzmir'deki depremin sembolü oldu." diye konuştu.

Cavide Karakülah, yardımlar için kamyon ayarladıklarını ve mahallelilerden de bazılarının katılımıyla cuma gecesi yola çıkmayı planladıklarını anlattı.

Türk Kızılay Bayraklı Şubesi ve AFAD görevlileriyle depremzedeleri ziyaret edeceklerini aktaran Karakülah, kampanyayı muhtarlığın sosyal medya hesabından da duyurduklarını ifade etti.

Yardımlar için mahalle sakinlerine teşekkür eden Cavide Karakülah, "Çok duyarlı bir mahallem var, her süreçte olduğu gibi bu süreçte de bizi yalnız bırakmadı. Dolayısıyla yaptığımız iş birliğinden dolayı hepsine çok teşekkür ederim. Biz Türk milleti olarak her zaman dayanışma içindeyiz. Türk milleti olmak bunu gerektirir aslında." ifadesini kullandı.

Karakülah, İzmir'deki depremde mağdur olan ve çadırda yaşayan vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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