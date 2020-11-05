Türkiye İzmir için tek yürek

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinden, İzmir'deki depremzedelere 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Simav Belediyesi öncülüğünde, "İzmir'i en iyi biz anlarız" sloganıyla başlatılan ve 3 gün süren kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Toplanan yardımlar, 3 tıra yüklenerek, depremzedelere ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Belediye Başkanı Adil Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, destek olan herkese teşekkür etti.



Simav'da 2011 yılında deprem olduğunu hatırlatan Biçer, şunları kaydetti:



"Depremi yaşayan bir ilçe olarak, depremzedelere en kısa sürede yardımcı olmak istedik ve onlar için bir kampanya başlattık. Kampanyamıza ilçe halkımız büyük katkı sağladı. Kısa sürede 3 tır dolusu gıda, yiyecek ve içecek gibi malzeme ile 112 bin lira nakdi yardım topladık. Şimdi de bu yardımlarımızı İzmir'e uğurladık."