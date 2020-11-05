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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 08:59:16 -
Türkiye İzmir için tek yürek

MERSİN (AA) - Mersin'den, İzmir'deki depremzedeler için insani yardım tırı gönderildi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, içerisinde temel ihtiyaç malzemeleri ve battaniyelerin bulunduğu yardım tırı oluşturuldu.

Yardım malzemelerini taşıyan tır, valilik ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, İzmir'deki depremin üzüntüsünü hissettiklerini belirterek, "Milletimizin yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunun ne kadar güçlü olduğunu her zaman olduğu gibi yine gördük. Zor günlerde her zaman olduğu gibi bugün de yardıma koşmak herkesin görevidir. Bizler de sanayiciler olarak İzmir'in yanındayız. Afetin yaralarını hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

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