Türkiye İzmir için tek yürek

KONYA (AA) - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma, sağlık ve barınma ihtiyacına destek vermek üzere Konya'daki kamu kurumları, belediyeler ve gönüllü kuruluşlar seferber oldu.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilikçe 900 ailenin gıda ihtiyacı için 27 ton gıda maddesi gönderildiği belirtildi.

Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 16 kişilik arama kurtarma ekibi ile 1 cip, 1 kentsel arama kurtarma aracı, 1 yemekhane kamyonu, 16 kişilik 1 minibüs gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 12 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 arama kurtarma aracı, 110 bin yarım litrelik su, 50 bin kişilik kumanya, kumanya dağıtımı yapmak üzere 12 personel, merkez ilçe belediyelerinden 1 tam donanımlı araç, 7 kişilik arama kurtarma ekibi, 15 ton bakliyat, hasar tespit çalışmaları için 2 personel, Konya Sağlık Müdürlüğünden 11 personel, 1 UMKE aracı, bir 112 hizmet aracı, 1 ambulans, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden 8 inşaat mühendisi, 6 mimar, 6 şoför, 6 araç, İller Bankası Konya Bölge Müdürlüğünden 2 inşaat mühendisi, 1 jeoloji mühendisi, 1 şoför, 1 araç görevlendirilmiştir."

Açıklamada, "Depremin öğrenilmesinden bugüne kadar İzmirli kardeşlerimize yardımcı olmak için örnek bir dayanışma ve yardımlaşma duygusu ile seferber olan başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere gönüllü kuruluşlara, yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına şükranlarımızı sunarız." ifadesine yer verildi.