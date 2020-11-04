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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına Antalya'dan katılan itfaiye erlerine plaket verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:18:05 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ANTALYA (AA) - İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, plaket ile teşekkür edildi.

İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki çöken Emrah Apartmanı enkazında görev yapan 17 kişilik Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kente döndü.

Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda arama kurtarma ekipleri için tören düzenlendi.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Genel Sekreter Cansel Tuncer, itfaiye erlerine teşekkür sertifikası ve plaket verdi.

Hacıarifoğlu, ekibin Emrah Apartmanı'nda önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Tuncer de depremin hemen sonrasında ekibin Antalya'dan yola çıktığını ve bir çocuğun canlı olarak enkazdan çıkartılmasında büyük emek verdiklerini söyledi.

Tuncer, ayrıca deprem bölgesine 5 bin kişi kapasiteli mobil aşevi ile bin battaniye, 500 uyku tulumu, gıda kolileri, sıhhi malzemeler ve maske gönderdiklerini kaydetti.

Ekipte yer alan Hidayet Yıldırım ise ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, dinlenmeden var güçleriyle insanları kurtarmak için çaba gösterdiklerini anlattı.

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