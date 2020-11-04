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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:14:28 -
Türkiye İzmir için tek yürek

KOCAELİ/ZONGULDAK (AA) - Kocaeli ve Zonguldak'tan İzmir'deki depremzedelere yardım malzemeleri gönderilecek.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, depremden etkilenen depremzedeler için "Canımız Bir Kanımız Bir" sloganıyla kan bağışı ve battaniye yardımı kampanyası başlatıldı.

Kartepe Belediyesi hizmet binasında Türk Kızılay tarafından kurulan bölümde ilk bağışı Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaptı.

Kampanya hakkında bilgi veren Kocaman, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Devletin, gücünü ve sıcaklığını deprem bölgesinde gösterdiğine işaret eden Mustafa Kocaman, şunları kaydetti:

"Zor bir dönemden geçmekteyiz. Kartepe Belediyesi olarak 1999'da Marmara Depremi ile depremin ne olduğunu çok iyi bilen illerden biriyiz. İzmir'de yaşayan kardeşlerimizle zaten kardeştik, kan kardeşi olmak için de bu kampanyayı düzenledik. Kan bağışımızı Kızılay vasıtasıyla İzmir'e ulaştıracağız. Toplanan battaniyeler de AFAD aracılığıyla ulaştırılacak.

- Ereğli'den deprem bölgesine 200 koli erzak gönderilecek

Zonguldak'ın Ereğli Belediyesince, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 200 koli erzak yardımında bulunuldu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, depremzedelere ulaştırılmak üzere 200 koli erzak yardımı yapacaklarını söyledi.

Kaymakamlık vasıtasıyla yardımların İzmir'e gönderileceğini aktaran Posbıyık, "Kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz ama çok büyük bir tahribat var. Orada gayret gösteren kurtarma ekiplerini, kahramanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin birlik beraberlik içerisinde konuya yaklaştığını, herkesin oraya doğru yoğunlaştığını görmekten de Türk milletinin bir ferdi olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. Bütün Türkiye'den yardımlar yağıyor." ifadesini kullandı.

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