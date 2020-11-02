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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:30:09 -
Türkiye İzmir için tek yürek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelere destek için başlatılan kampanya çerçevesinde, belediyenin çağrısı, hayırseverlerin destekleriyle bir tır insani yardım malzemesi hazırlandı.

İçerisinde gıda, hijyen seti, su, oyuncak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin bulunduğu tır, belediye önündeki törenin ardından İzmir'e uğurlandı.

Acil ihtiyaç malzemelerinin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, devletin bütün kurumlarının yaraları sarmak için koordineli şekilde deprem bölgesinde çalıştığını, ihtiyaç duyulan her konuda İzmir halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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