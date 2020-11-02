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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:10:08 -
Türkiye İzmir için tek yürek

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat İlçe Belediyesi, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Belediyenin "İzmir için tek yürek" adlı yardım kampanyasına vatandaşlar destek oldu. Çoğunluğu tüplü ısıtıcı, battaniye, çocuk uyku tulumları ve çocuk bezinden oluşan bir tır yardım malzemesi toplandı.

Malzemelerin toplandığı dayanışma merkezini ziyaret eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek, destekleri için teşekkür etti.

İzmir'deki deprem felaketini derinden hissettiklerini belirten Sözen, "Şu an devletimizin bütün unsurları orada. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan vatandaşlarımız bizi umutlandırıyor. Manavgat halkımız da son derece duyarlı." diye konuştu.

Sözen, toplanan yardımların yüklendiği tırın yarın yola çıkacağını söyledi.

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